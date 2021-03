L'appello di Sileri: 'Indossare la mascherina Ffp2 anche all'aperto dove ci sono più contagi' (Di martedì 2 marzo 2021) Troppi sottovalutano e se ne infischiano: "E' cambiato il gioco che sta facendo il virus colpendo, seppur con sintomi molto lievi, quelle fasce d'età che prima erano preservate e che rappresentano ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Troppi sottovalutano e se ne infischiano: "E' cambiato il gioco che sta facendo il virus colpendo, seppur con sintomi molto lievi, quelle fasce d'età che prima erano preservate e che rappresentano ...

IvanaIv29438384 : RT @Leonardobecchet: Gli anziani non sono rette... Bravo @piersileri a rilanciare la rivoluzione del budget di salute come piano personaliz… - carillomar : RT @Leonardobecchet: Gli anziani non sono rette... Bravo @piersileri a rilanciare la rivoluzione del budget di salute come piano personaliz… - SorrentClaudia : RT @Leonardobecchet: Gli anziani non sono rette... Bravo @piersileri a rilanciare la rivoluzione del budget di salute come piano personaliz… - comuniwelcome : RT @Leonardobecchet: Gli anziani non sono rette... Bravo @piersileri a rilanciare la rivoluzione del budget di salute come piano personaliz… - Leonardobecchet : Gli anziani non sono rette... Bravo @piersileri a rilanciare la rivoluzione del budget di salute come piano persona… -