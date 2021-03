Ibrahimovic a Sanremo: “Il mio compenso andrà in beneficenza” (Di martedì 2 marzo 2021) Il campione svedese pronto a iniziare l’avventura al Festival:”Non so cosa farò ma spaccherò ogni record con Amadeus” Questa sera al via il 72° Festival di Sanremo che per cause note sarà unico rispetto alle passate edizioni. Il Covid ha messo in seria discussione lo svolgersi della kermesse, trovando nell’assenza del pubblico il giusto compromesso che ha messo d’accordo tutti. Edizione che sicuramente si prospetta interessante anche per la presenza, nell’inedita veste di co-conduttore, di Zlatan Ibrahimovic, ed è inutile negarlo che i riflettori sarranno puntati molto su di lui. Questa mattina lo svedese in conferenza stampa ha parlato con i giornalisti del suo ruolo ed apparso molto tranquillo e sincero: “Non so niente del programma. Non è il mio mondo questo, ma non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) Il campione svedese pronto a iniziare l’avventura al Festival:”Non so cosa farò ma spaccherò ogni record con Amadeus” Questa sera al via il 72° Festival diche per cause note sarà unico rispetto alle passate edizioni. Il Covid ha messo in seria discussione lo svolgersi della kermesse, trovando nell’assenza del pubblico il giusto compromesso che ha messo d’accordo tutti. Edizione che sicuramente si prospetta interessante anche per la presenza, nell’inedita veste di co-conduttore, di Zlatan, ed è inutile negarlo che i riflettori sarranno puntati molto su di lui. Questa mattina lo svedese in conferenza stampa ha parlato con i giornalisti del suo ruolo ed apparso molto tranquillo e sincero: “Non so niente del programma. Non è il mio mondo questo, ma non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio ...

