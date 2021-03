Highlights e gol Juventus-Spezia 3-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per la venticinquesima giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri battono i liguri grazie ai gol di Morata e Chiesa arrivati a inizio secondo tempo, Ronaldo firma il tris e i padroni di casa rispondono sul campo alle critiche dopo il pareggio di Verona. Per gli ospiti può un po’ complicarsi la lotta salvezza. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.