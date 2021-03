Grey's Anatomy finirà con la stagione 17? Ellen Pompeo: "Onestamente non abbiamo ancora deciso" (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre è in corso la diciassettesima stagione, la star di Grey's Anatomy si interroga sull'avvicinarsi del possibile finale della medical series di Shonda Rhimes. Grey's Anatomy 17 farà ritorno con nuovi episodi su ABC l'11 marzo. Al momento, la creatrice della medical serie Shonda Rhimes non sa ancora se la diciassettesima sarà anche l'ultima stagione. "Non lo so. Onestamente non abbiamo deciso. Stiamo cercando di capire che fare" ha spiegato a CBS Sunday Morning la protagonista Ellen Pompeo, che interpreta il ruolo di Meredith Grey da oltre 17 anni. L'attrice ha proseguito: "Ci stiamo chiedendo, 'Quale storia racconteremo? Per concludere una serie così speciale, cosa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre è in corso la diciassettesima, la star di'ssi interroga sull'avvicinarsi del possibile finale della medical series di Shonda Rhimes.'s17 farà ritorno con nuovi episodi su ABC l'11 marzo. Al momento, la creatrice della medical serie Shonda Rhimes non sase la diciassettesima sarà anche l'ultima. "Non lo so.non. Stiamo cercando di capire che fare" ha spiegato a CBS Sunday Morning la protagonista, che interpreta il ruolo di Meredithda oltre 17 anni. L'attrice ha proseguito: "Ci stiamo chiedendo, 'Quale storia racconteremo? Per concludere una serie così speciale, cosa ...

