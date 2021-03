Fonseca: “Tanti gol subiti? Ci creiamo da soli i problemi. Con l’emergenza in difesa, davanti cambieremo poco” (Di martedì 2 marzo 2021) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico portoghese della Roma ha iniziato analizzando la poca solidità difensiva dei giallorossi che ne fa la 13° difesa del campionato: “La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Ma quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi ci creiamo i problemi da soli. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione. Errori che ci sono stati anche in altre partita. Non si tratta di organizzazione ma di decisioni, perdere i palloni nella costruzione. Qualcuno potrebbe dire ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico portoghese della Roma ha iniziato analizzando la pocadità difensiva dei giallorossi che ne fa la 13°del campionato: “La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Ma quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi cida. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione. Errori che ci sono stati anche in altre partita. Non si tratta di organizzazione ma di decisioni, perdere i palloni nella costruzione. Qualcuno potrebbe dire ...

