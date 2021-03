Eurocup 2020/2021, Cedevita Olimpija-Virtus Bologna 98-108 dts: cronaca e tabellino (Di martedì 2 marzo 2021) La quinta giornata del Gruppo G della top-16 di Eurocup 2020/2021 ha offerto Cedevita Olimpija-Segafredo Virtus Bologna, sfida terminata 98-108 in favore degli ospiti. La compagine italiana ha sofferto le iniziative slovene, quantomeno a partire dal terzo set, giungendo sino a uno svantaggio di -9 sull’84-75. Clamorosa rimonta emiliana sul finale di quarto quarto, con sorpassi e contro-sorpassi incredibili, sino alla definizione della disputa all’overtime. Il tempo supplementare è stato caratterizzato da 5? da puro fenomeno di Weems, autore di triple devastanti e vero MVP dell’incontro, fautore della quinta vittoria bolognese su altrettanti incontri, regina indiscussa del gruppo. Prestazioi super anche di Belinelli e Teodosic, l’uno grande realizzatore e l’altro magico ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) La quinta giornata del Gruppo G della top-16 diha offerto-Segafredo, sfida terminata 98-108 in favore degli ospiti. La compagine italiana ha sofferto le iniziative slovene, quantomeno a partire dal terzo set, giungendo sino a uno svantaggio di -9 sull’84-75. Clamorosa rimonta emiliana sul finale di quarto quarto, con sorpassi e contro-sorpassi incredibili, sino alla definizione della disputa all’overtime. Il tempo supplementare è stato caratterizzato da 5? da puro fenomeno di Weems, autore di triple devastanti e vero MVP dell’incontro, fautore della quinta vittoria bolognese su altrettanti incontri, regina indiscussa del gruppo. Prestazioi super anche di Belinelli e Teodosic, l’uno grande realizzatore e l’altro magico ...

