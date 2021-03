Emma Watson: si prende una pausa dalle scene? (Di martedì 2 marzo 2021) Una news che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan riporta che Emma Watson ha annunciato di aver preso una sofferta quando necessaria decisione: quella di prendersi una pausa dalla sua vita di attrice. Chi ha diffuso la notizia su Emma Watson? A diffondere la notizia, però, il Daily Mail che pare aver frainteso le reali intenzioni dell’attrice e conseguentemente, ha condiviso la news di uno stop professionale di Emma Watson. infatti, “la star di Harry Potter, famosa da quando aveva nove anni, ha deciso di allontanarsi dalle luci della ribalta per trascorrere del tempo con il presunto fidanzato Leo Robintson, con cui esce da diciotto mesi”. La smentita Ci ha pensato il suo agente a fare chiarezza, smentendo totalmente la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Una news che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan riporta cheha annunciato di aver preso una sofferta quando necessaria decisione: quella dirsi unadalla sua vita di attrice. Chi ha diffuso la notizia su? A diffondere la notizia, però, il Daily Mail che pare aver frainteso le reali intenzioni dell’attrice e conseguentemente, ha condiviso la news di uno stop professionale di. infatti, “la star di Harry Potter, famosa da quando aveva nove anni, ha deciso di allontanarsiluci della ribalta per trascorrere del tempo con il presunto fidanzato Leo Robintson, con cui esce da diciotto mesi”. La smentita Ci ha pensato il suo agente a fare chiarezza, smentendo totalmente la ...

pottahrogers : emma watson hermione - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più grande ATTRICE di tutti i tempi tra: ?? EMMA WATSON ?? JUDI DENCH ??? NASTASSJA KINSKI ??? RENÉE ZE… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più grande ATTRICE di tutti i tempi tra: ?? EMMA WATSON ?? JUDI DENCH ??? NASTASSJA KINSKI ??? RENÉE ZE… - _gryffindorteam : @tardisofbookss Ti giuro, non puoi capire il fastidio che mi da il fatto che abbia Emma Watson come icon - _gryffindorteam : E anche oggi Orchidea isolata ha sparato l’ennesima cazzata! Raga voi non potete capire il fastidio che mi da il fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Watson Donne ministre governo Draghi: cosa ci aspettiamo da loro L'ultimo - e i dati sono allarmanti - è il Porno Deepfake (quello che è successo a Emma Watson, contenuti multimediali altrui trasformati in materiale pornografico falso). Ancora una volta, le ...

Disney+: ecco le novità di marzo 2021 (incluso gli arrivi su Star) ... Emma Watson non abbandonerà la recitazione 3 giorni fa The Falcon And The Winter Soldier (serie) Belli Di Papa' (film) DuckTales " Avventure di paperi S2 - 3 (serie) Copia Originale (film " Star) ...

Emma Watson si ritira dalle scene? Il manager smentisce R101 Emma Watson si prende una pausa Emma Watson ha annunciato di aver preso una sofferta quando necessaria decisione: quella di prendersi una pausa dalla sua vita di attrice. A diffondere la notizia, però, il Daily Mail che pare aver fr ...

Abbiamo affidato a ognuna delle otto donne ministre del governo Draghi una missione Cara Ministra ti scrivo... Abbiamo affidato a ognuna delle otto donne del governo Draghi una missione. Le chiediamo di spingere ancora di più sulla corresponsabilità dei papà nella cura familiare. La ...

L'ultimo - e i dati sono allarmanti - è il Porno Deepfake (quello che è successo a, contenuti multimediali altrui trasformati in materiale pornografico falso). Ancora una volta, le ......non abbandonerà la recitazione 3 giorni fa The Falcon And The Winter Soldier (serie) Belli Di Papa' (film) DuckTales " Avventure di paperi S2 - 3 (serie) Copia Originale (film " Star) ...Emma Watson ha annunciato di aver preso una sofferta quando necessaria decisione: quella di prendersi una pausa dalla sua vita di attrice. A diffondere la notizia, però, il Daily Mail che pare aver fr ...Cara Ministra ti scrivo... Abbiamo affidato a ognuna delle otto donne del governo Draghi una missione. Le chiediamo di spingere ancora di più sulla corresponsabilità dei papà nella cura familiare. La ...