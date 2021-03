Corriere : Nuovo Dpcm Covid, oggi la firma: dal coprifuoco agli spostamenti, ecco tutte le norme - Corriere : ?? Spostamenti, negozi, palestre, piscine, scuole: oggi la firma del nuovo Dpcm - Corriere : ?? Nuovo Dpcm: oggi la firma. Ecco tutte le regole e i nodi da sciogliere - yccade : @micheleleccese Draghi é abituato a metterci la firma. - Giovanni1962RM : RT @CalcioFinanza: #Draghi firma il nuovo #Dpcm: resterà in vigore fino al 6 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi firma

... ma non sarà presente il Presidente del Consiglio Mario. Saranno infatti i Ministri ... In merito alla chiusura delle scuole - tema che ha ritardato di qualche giorno ladel nuovo Dpcm, ...I divieti e le restrizioni del nuovo Dpcm, già firmato dal presidente del Consiglio Mario, saranno validi dal 6 marzo e scadranno il 6 aprile: resteranno in vigore quindi anche a Pasqua e Pasquetta. Lo ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa a ...Nel nuovo DPCM Firmato oggi dal premier Mario Draghi si stabilisce che nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad ...Il Dpcm resta in vigore fino al 6 aprile. Il premier non è presente alla conferenza stampa a Palazzo Chigi. Speranza: didattica a distanza avverrà nei territori dove il tasso di incidenza su 100.000 a ...