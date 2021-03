Della Torca Strabenevento ricorda Cascone | “Ciao Marco | un abbraccio per sempre”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho perso un amico, un fratello che capiva e masticava lo sport a 360 gradi……” inizia così la lettera di Pasquale, organizzatore, un racconto del suo rapporto fraterno con, morto oggi all’età di 60 anni. “Quando ho iniziato ad occuparmi dell’organizzazione(più di 10 anni fa…) e si valutava in che modo far crescere la nostra manifestazione, non ho mai avuto dubbi sul fatto che questa non poteva che passare dall’affidare ail compito di darle “la voce giusta”. Questa non è, e non vuole essere, la solita declaratoria quando scompare una persona cara….. Sento forte il dovere di raccontare chi era ...