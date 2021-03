COVID, un decesso al Frangipane: due pazienti dimessi nelle ultime ore (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 17 pazienti in Area COVID, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Si comunica che questa mattina è deceduto un 68enne di San Sossio Baronia, ricoverato in Area COVID dall’11 gennaio 2021. Nella mattinata di oggi sono stati dimessi dall’Area COVID due pazienti, un 47enne di Taurasi e un 40enne di Castellammare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso il P.O. “” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 3(su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 17in Area, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Si comunica che questa mattina è deceduto un 68enne di San Sossio Baronia, ricoverato in Areadall’11 gennaio 2021. Nella mattinata di oggi sono statidall’Areadue, un 47enne di Taurasi e un 40enne di Castellammare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

