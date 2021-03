ItaSportPress : Adani: 'Il calcio un rifugio nei mesi del Covid. Scudetto? Inter favorita. Alla Juventus manca...' -… - piero43796632 : @_enz29 dei 4 si salva Adani, forse. ormai è un continuo di Messi, Guardiola, City, l'Inter gioca male, l'Atalanta… - Coppola1983 : @Alex_Cavasinni Fa del male a se stesso e al suo sogno di tornare nel mondo del calcio. Scopiazza i pensieri di Ada… - gas978 : @TUTTOJUVE_COM A me fa ridere Adani che parla di calcio in tv. Ma sono gusti - Mariolindo_ : @interdefender Adani si crede un intellettuale del calcio, ha una forza argomentativa pari a zero. Kessie ha dimens… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani calcio

..., oggi, è un apprezzatissimo commentatore di Sky e, alla vigilia del turno infrasettimanale di Campionato, analizza il momento che sta vivendo il pallone nostrano. Che sapore ha il...4 Daniele, ex difensore dell 'Inter , parla del momento in casa nerazzurra in diretta su Twitch con ... L'espressione deldell'Inter è giusta in Italia, ma in Champions non sfidi il Genoa, ...Inter, nonostante il primato in classifica Antonio Cassano non risparmia critiche al tecnico Conte: le dichiarazioni al veleno alla 'Bobo TV' ...Oltre 400 panchine tra i professionisti, la Nazionale durante la gestione Trapattoni, una carriera intensa e sempre in crescita. Non soltanto tecnica, ma soprattutto interiore.