(Di lunedì 1 marzo 2021) E' quasi uno schiaffo all'Italia gli altri 45 giorni di custodia cautelare per lo studente egiziano dell'università di Bologna. La nuova udienza non ha tenuto conto neanche delle precarie condizioni ...

myo75ho : RT @TgLa7: #Zaky, ancora una volta un mese e mezzo in più di #carcere preventivo - TgLa7 : #Zaky, ancora una volta un mese e mezzo in più di #carcere preventivo - leivoleva : RT @Dany86972080: Ancora 45 giorni di carcere x Patrick Zaky... - matita20145 : RT @Dany86972080: Ancora 45 giorni di carcere x Patrick Zaky... - billa_silvia2 : RT @Dany86972080: Ancora 45 giorni di carcere x Patrick Zaky... -

Ultime Notizie dalla rete : Zaky ancora

TG La7

E' quasi uno schiaffo all'Italia gli altri 45 giorni di custodia cautelare per lo studente egiziano dell'università di Bologna. La nuova udienza non ha tenuto conto neanche delle precarie condizioni ...Troina si confermauna volta città sensibile e solidale, con due iniziative dal forte impatto sociale e ... il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria a Patrick George, lo studente ...Troina si conferma ancora una volta città sensibile e solidale, con due iniziative dal forte impatto sociale e simbolico. Su proposta della giunta comunale, a ...Si è tenuta ieri, ma bisognerà attendere domani per conoscerne l’esito, l’udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna da oltre un anno in carcere ...