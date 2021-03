Vaccino, idea unica dose: voi vi fidate? (Di lunedì 1 marzo 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, in tutto e per tutto","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, \"al massimo\" non copre","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, in tutto e per tutto","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, \"al massimo\" non copre","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":2}

winxinpensione : RT @lucacozzuto: Mi sembra una ottima idea. Cara Pfizer sono un privato che vorrebbe comprare 60 dosi di vaccino... me li vendi se ti offro… - Di_SPACE_Lauro : L'idea alla base è che l'efficacia del vaccino nel ridurre la trasmissione ha due componenti: una parte dovuta alla… - FlaviaManca : @AlfonsoFuggetta @pbenedetti50 Leggo i vari tweet e sono gelosissima, qui in Sardegna ancora non hanno iniziato a v… - Mario02598975 : @Lorenzo25_08 @bonnie379 È pure la mia idea Ok lo studio di un vaccino ma nel contempo c'era necessità di affinare… - MarcoRotondo7 : @DarioBressanini Ciao Dario, mia nonna ha 104 anni anni. Due settimane fa ho prenotato il vaccino e la prima data d… -