Ultime Notizie Roma del 01-03-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 1 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara oppure mette un sacco vede in primo piano la curva dei contagi sta risalendo in modo significativo abbiamo bisogno ancora di battersi con energia partito il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto ad un iniziativa dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali da tutte le nostre regioni aggiunto arrivano segnalazioni di una curva che risale Basta vedere i numeri dei contagi dell’ultima settimana che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Bologna siamo ad un passo dalla zona rossa dice il sindaco Virginio Merola su Sky Tg24 Penso che da qui a venerdì dovremmo valutare ulteriori restrizioni ed è partita la sperimentazione del vaccino tutto italiano anti-covid ideato ...