Truffa, omicidio e violenza sessuale: arrestato sedicente mago in Calabria (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Non solo si sarebbe fatto consegnare mensilmente da una delle sue vittime la pensione di invalidità, ma avrebbe convinto un infermo mentale anche a rifiutare di sottoporsi a un intervento chirurgico, decisione che gli è costata la vita. Un sedicente mago, Davide De Simone di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura di Palmi, per omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto, violenza sessuale, circonvenzione di persona incapace, detenzione abusiva di armi e Truffa aggravata. La moglie dell'uomo, G.V. di 37 anni, è stata raggiunta dalla misura cautelare degli arresti domiciliare per ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Non solo si sarebbe fatto consegnare mensilmente da una delle sue vittime la pensione di invalidità, ma avrebbe convinto un infermo mentale anche a rifiutare di sottoporsi a un intervento chirurgico, decisione che gli è costata la vita. Un, Davide De Simone di 40 anni, è statodai carabinieri della compagnia di Reggio, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura di Palmi, percolposo, morte come conseguenza di altro delitto,, circonvenzione di persona incapace, detenzione abusiva di armi eaggravata. La moglie dell'uomo, G.V. di 37 anni, è stata raggiunta dalla misura cautelare degli arresti domiciliare per ...

