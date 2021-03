Slp Cisl. Poste, luci ed ombre (Di lunedì 1 marzo 2021) L’emergenza pandemica, come abbiamo già avuto modo di osservare ha determinato, tra le varie misuredi contrasto, la riduzione delle aperture degli Uffici Postali e se per alcuni è stato eliminato il turno pomeridiano peraltri è cessato del tutto l’erogazione dei servizi. A subirne le conseguenze sono stati i cittadini e soprattutto i lavoratori, costretti a “migrare” da un’agenzia e da un comune all’altro. Solo i tempestivi e pressanti interventi da parte delle forze sociali hanno consentito, in parte, il recupero delle regolari attività. Recita così l’ennesima nota della Cisl SLP Poste di Catania, sottolineando che è stato “Positivo la riapertura dell’ufficio di Librino”, ma assolutamente negativo, (dopo un anno) invece, la chiusura di agenzia di cittàe provincia”. Disagiati clienti e lavoratori. “Tuttavia ciò non è valso per tutti. Ancora oggi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) L’emergenza pandemica, come abbiamo già avuto modo di osservare ha determinato, tra le varie misuredi contrasto, la riduzione delle aperture degli Uffici Postali e se per alcuni è stato eliminato il turno pomeridiano peraltri è cessato del tutto l’erogazione dei servizi. A subirne le conseguenze sono stati i cittadini e soprattutto i lavoratori, costretti a “migrare” da un’agenzia e da un comune all’altro. Solo i tempestivi e pressanti interventi da parte delle forze sociali hanno consentito, in parte, il recupero delle regolari attività. Recita così l’ennesima nota dellaSLPdi Catania, sottolineando che è stato “Positivo la riapertura dell’ufficio di Librino”, ma assolutamente negativo, (dopo un anno) invece, la chiusura di agenzia di cittàe provincia”. Disagiati clienti e lavoratori. “Tuttavia ciò non è valso per tutti. Ancora oggi ...

Cuccello : RT @Cisl_ER: #Poste @SLP_Cisl ER e @UILposte ER: 'Uno #sciopero? Legittimo ma quantomeno inopportuno. Ci sono trattative avanzate in corso… - AndreD81 : RT @Cisl_ER: #Poste @SLP_Cisl ER e @UILposte ER: 'Uno #sciopero? Legittimo ma quantomeno inopportuno. Ci sono trattative avanzate in corso… - LorisCavallett1 : RT @Cisl_ER: #Poste @SLP_Cisl ER e @UILposte ER: 'Uno #sciopero? Legittimo ma quantomeno inopportuno. Ci sono trattative avanzate in corso… - caruso1967 : RT @Cisl_ER: #Poste @SLP_Cisl ER e @UILposte ER: 'Uno #sciopero? Legittimo ma quantomeno inopportuno. Ci sono trattative avanzate in corso… - cislareametrobo : RT @Cisl_ER: #Poste @SLP_Cisl ER e @UILposte ER: 'Uno #sciopero? Legittimo ma quantomeno inopportuno. Ci sono trattative avanzate in corso… -