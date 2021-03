Roberto Speranza: “La curva sta risalendo. Dobbiamo ancora batterci” (Di lunedì 1 marzo 2021) “La curva del contagio sta risalendo in maniera significativa e Dobbiamo ancora batterci. Le prossime settimane non saranno facili e Dobbiamo riconoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione del Piano Nazionale Esitri di Agenas. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Ladel contagio stain maniera significativa e. Le prossime settimane non saranno facili ericonoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità”. Queste le parole del ministro della Salute,, intervenuto alla presentazione del Piano Nazionale Esitri di Agenas. SportFace.

