Raya E L’Ultimo Drago | recensione | fiducia e spirito guerriero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sono costretta a mettere in chiaro due cose prima di parlare di: innanzitutto, avrei bisogno più o meno di una settimana per fare un’analisi esaustiva e soddisfacente del film, e poi, la Disney ha concentrato tutti i miei punti deboli all’interno di un solo lungometraggio, quindi potrei non essere obiettiva. In ogni caso, il 5 marzoentrerà finalmente nelle nostre case grazie a Disney Plus, e potrete vedere con i vostri occhi la nuova perla, frutto di un lavoro veramente incredibile, che la Casa di Topolino ha voluto regalarci. Io prometto che cercherò di trattenere il mio lato fangirl, ormai completamente alla mercé di, di Namaari e di tutto il fantastico mondo di Kumandra, e cercherò di portarvi con me in questo piccolo viaggio attraverso le avventure dell’ultima ...