MotoGP, Pol Espargaro: 'In Qatar con Honda sarà memorabile' (Di lunedì 1 marzo 2021) Prima di scendere in pista il 6 marzo sul circuito di Losail, in Qatar, per il primo test pre - stagionale 2021 alcuni piloti della top class si sono allenati sulla pista di Barcellona e tra questi c'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) Prima di scendere in pista il 6 marzo sul circuito di Losail, in, per il primo test pre - stagionale 2021 alcuni piloti della top class si sono allenati sulla pista di Barcellona e tra questi c'...

MotoGP: le Honda RC213V di Marc Marquez e Pol Espargaro 'Mi aspetto un anno lungo e difficile' Questa presa di contatto è andata bene e ha raccontato sui social: ' Le sensazioni sono buone. Mancano ...

MotoGP, Alex Marquez: 'Realista o no, sogno di vincere il titolo' ... a Brno, che è stata la terza gara per me in MotoGP , che era un circuito nuovo per me e tutto, che ... Alex commenta poi l'ingresso di Pol Espargarò in HRC al suo posto: ' Spero che faccia del suo ...

MotoGP, Pol Espargarò: “Con Honda impatto mediatico scioccante” Corse di Moto Motomondiale, test Qatar 2021: il programma completo Il prossimo 5 marzo ripartirà il Motomondiale con i test Qatar 2021. Di seguito il programma completo (date e orari) delle prove pre-campionato.

Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Petronas SRT: affamati di successo! Hungry for success è lo slogan scelto per la presentazione ufficiale del team Petronas, che schiererà Valentino Rossi e Franco Morbidelli nel mondiale 2021 di MotoGP. Una presentazione spalmata su tre ...

