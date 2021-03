Milano, assembramenti per l'inaugurazione del Sanctuary | video (Di lunedì 1 marzo 2021) Ultimo week end in zona gialla a Milano: non solo rave organizzati dai centri sociali in Darsena, ma anche un'evento più glam. L'inaugurazione del Sanctuary, nell'ex scalo ferroviario a Lambrate ha visto protagonista Belen, accompagnata dal fidanzato, Antonino Spinalbese, oltre ad Eliana Michelazzo e decine di modelle, dj, artisti e molti altri vip. Un dj ha fatto ballare in una sala 400 persone, tutte senza mascherina. Le stories di Belen mostravano gruppi di persone intente a ballare, senza mascherina. I video postati sui social dagli organizzatori mostravano invece solo il pubblico seduto ai tavoli distanziati, per evitare di fornire il pretesto per una polemica come quella del rave abusivo in Darsena. I video pubblicati dai partecipanti sono poi stati rimossi dai social. Un'apertura lampo quella ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021) Ultimo week end in zona gialla a: non solo rave organizzati dai centri sociali in Darsena, ma anche un'evento più glam. L'del, nell'ex scalo ferroviario a Lambrate ha visto protagonista Belen, accompagnata dal fidanzato, Antonino Spinalbese, oltre ad Eliana Michelazzo e decine di modelle, dj, artisti e molti altri vip. Un dj ha fatto ballare in una sala 400 persone, tutte senza mascherina. Le stories di Belen mostravano gruppi di persone intente a ballare, senza mascherina. Ipostati sui social dagli organizzatori mostravano invece solo il pubblico seduto ai tavoli distanziati, per evitare di fornire il pretesto per una polemica come quella del rave abusivo in Darsena. Ipubblicati dai partecipanti sono poi stati rimossi dai social. Un'apertura lampo quella ...

