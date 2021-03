M5S: espulsi per no fiducia a Draghi, Grillo apre a ipotesi reintegro/Adnkronos (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Trentasei parlamentari, 15 al Senato e 21 alla Camera. Numeri importanti, su cui si interrogano tra Genova, Roma e Milano. Sono gli ultimi espulsi in casa 5 Stelle: 15 senatori e 21 deputati ‘rei’ di non aver dato la fiducia al governo Draghi, tra voti contrari, astensioni e assenze strategiche. Trentasei parlamentari fuori dai gruppi parlamentari, mentre i probiviri hanno aperto il procedimento disciplinare nei loro confronti. Lo Statuto parla chiaro: se sei espulso dal gruppo parlamentare, allora sei fuori anche dal M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. () – Trentasei parlamentari, 15 al Senato e 21 alla Camera. Numeri importanti, su cui si interrogano tra Genova, Roma e Milano. Sono gli ultimiin casa 5 Stelle: 15 senatori e 21 deputati ‘rei’ di non aver dato laal governo, tra voti contrari, astensioni e assenze strategiche. Trentasei parlamentari fuori dai gruppi parlamentari, mentre i probiviri hanno aperto il procedimento disciplinare nei loro confronti. Lo Statuto parla chiaro: se sei espulso dal gruppo parlamentare, allora sei fuori anche dal M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

M5S: espulsi per no fiducia a Draghi, Grillo apre a ipotesi reintegro/Adnkronos (2) A impensierire ulteriormente i vertici M5S è arrivata poi l'ordinanza con cui il tribunale di Cagliari ha nominato un curatore speciale del Movimento Cinquestelle, 'rimasto privo di rappresentanza legale'. Ordinanza che, non a caso, il ...

L'effetto Draghi, un capolavoro anche sull'opposizione C’è da scommettere che Fratelli d’Italia non farà scherzi sull’Europa, sulla globalizzazione, sul partito del pil. E che le bad company del grillismo porteranno allo scoperto i populisti non pentiti.

