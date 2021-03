M5s | a Conte la rifondazione per ricompattarsi e per più consensi

petergomezblog : #Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del #M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura all… - ManlioDS : Giuseppe #Conte ha accettato l’invito a riprogettare insieme il #M5S per renderlo sempre più centrale nella politi… - FMCastaldo : Accolgo con gioia la decisione del nostro @GiuseppeConteIT di entrare, con un ruolo centrale, nel processo di ricos… - CiaoGrosso : RT @MinistroEconom1: Ai sostenitori del M5S che si lamentano dell'incoronazione di Conte a guida del Movimento in barba a qualsiasi voto su… - SuperErmy : RT @IleanaNoIlenia: Giuseppe Conte sarebbe il perfetto leader della coalizione di centro-sinistra/M5S. Oltre alla sua grande competenza, è… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

I cinquestelle ripartono dall'ex premier che ha raccolto l'invito ad elaborare nei prossimi giorni un porogetto rifondativo del movimneto. Dovrà tentare di ricompattare le correnti, nonostante le ...L'ex Presidente del consiglio sempre piu' centrale nel Movimento 5 Stelle, anche se ancora non sembra essere chiaro il suo ruolo. Il summit romano dei pentastellati ha sancito che la rifondazione ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Giornalisti, fotografi e operatori tv in appostamento davanti a Villa Corallina, ma dopo la fuga di notizie non si sa se il vertice si svolgerà o meno. Casaleggio non ci sarà Bibbona (Livorno), 28 feb ...