Lazio-Torino come Juve-Napoli: la Lega non rinvia, il Toro perderà a tavolino (e farà ricorso) (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio-Torino come Juve-Napoli. La Lega di Serie A ha deciso di non cedere: non rinvia il march dell’Olimpico di martedì sera, che resta confermato alle 18.30 nonostante la quarantena disposta dall’Asl di Torino ai giocatori del Torino, dopo gli otto casi di Covid. La squadra di Nicola non è partita per Roma. Se non si presenterà all’Olimpico, come disposto dall’autorità sanitaria, perderà 3-0 a tavolino, con annesso punto di penalizzazione. Esattamente come accadde al Napoli, a ottobre. Il Torino potrà poi fare ricorso, con ottime possibilità di vincerlo visto il precedente di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021). Ladi Serie A ha deciso di non cedere: nonil march dell’Olimpico di martedì sera, che resta confermato alle 18.30 nonostante la quarantena disposta dall’Asl diai giocatori del, dopo gli otto casi di Covid. La squadra di Nicola non è partita per Roma. Se non si presenterà all’Olimpico,disposto dall’autorità sanitaria,3-0 a, con annesso punto di penalizzazione. Esattamenteaccadde al, a ottobre. Ilpotrà poi fare, con ottime possibilità di vincerlo visto il precedente di ...

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - SkySport : Lazio-Torino a rischio rinvio per Covid: le ultime news #SkySport #SerieA #LazioTorino #Coronavirus #Covid19 - TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, non ci sarà rinvio: si va verso il 3-0 a tavolino e il ricorso granata - FcInterNewsit : Serie A, la Lega non rinvia Lazio-Torino: stesso iter di Juve-Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Torino, non ci sarà rinvio, si va verso il 3-0 a tavolino e il ricorso granata -