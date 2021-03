Juventus, positivo un componente del gruppo squadra: non è un calciatore (Di lunedì 1 marzo 2021) La Juventus è reduce dal pareggio contro il Verona ed il club bianconero deve fare i conti con una positività del gruppo squadra, non si tratta di un calciatore. Il club bianconero non ha disputato una buona partita contro la squadra di Juric, 1-1 il risultato finale con le reti di Cristiano Ronaldo e Barak. Si allontanano le chance di conquistare lo scudetto per la compagine di Andrea Pirlo, il prossimo impegno sarà contro lo Spezia con la necessità di conquistare i tre punti. I bianconeri sono ancora in corsa per il titolo, ma non possono permettersi un passo falso. Juventus, un positivo al Coronavirus Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLa Juventus ha registrato un nuovo caso di Coronavirus che però non condizionerà la sfida contro l’11 di Italiano. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Laè reduce dal pareggio contro il Verona ed il club bianconero deve fare i conti con una positività del, non si tratta di un. Il club bianconero non ha disputato una buona partita contro ladi Juric, 1-1 il risultato finale con le reti di Cristiano Ronaldo e Barak. Si allontanano le chance di conquistare lo scudetto per la compagine di Andrea Pirlo, il prossimo impegno sarà contro lo Spezia con la necessità di conquistare i tre punti. I bianconeri sono ancora in corsa per il titolo, ma non possono permettersi un passo falso., unal Coronavirus Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLaha registrato un nuovo caso di Coronavirus che però non condizionerà la sfida contro l’11 di Italiano. ...

