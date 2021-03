Inzaghi: 'Noi pronti per il Torino. Voltiamo pagina' (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Vigilia di Lazio - Torino in casa biancoceleste, senza comunicazioni ufficiali della Lega la partita resta in programma nonostante i casi Covid per i granata . E ai microfoni di Lazio Style ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Vigilia di Lazio -in casa biancoceleste, senza comunicazioni ufficiali della Lega la partita resta in programma nonostante i casi Covid per i granata . E ai microfoni di Lazio Style ...

MatteoPedrosi : Simone #Inzaghi: “Gli organi competenti dovranno decidere su #LazioTorino, noi speriamo vivamente di giocare. Sappi… - mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - sportli26181512 : Inzaghi: 'Noi pronti per il Torino. Voltiamo pagina': L'allenatore della Lazio scuote il gruppo: 'Siamo una squadra… - Giuseppe_alari : RT @mauroberruto: Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio https:/… - TafuroMichele : RT @MatteoPedrosi: Simone #Inzaghi: “Gli organi competenti dovranno decidere su #LazioTorino, noi speriamo vivamente di giocare. Sappiamo c… -