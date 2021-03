Golden Globe 2021: Chadwick Boseman miglior attore, il commovente discorso della moglie Simone Ledward (Di lunedì 1 marzo 2021) Chadwick Boseman premiato come miglior attore per Ma Rainey's Black Bottom ai Golden Globe 2021, la vedova ringrazia in lacrime. Chadwick Boseman conquista un premio postumo ai Golden Globe 2021 come miglior attore in un film drammatico per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom. A ringraziare al suo posto la moglie, Simone Ledward Boseman, che ha pronunciato un discorso struggente. Chadwick Boseman è scomparso il 18 agosto 2020 a soli 43 anni a seguito di una lunga malattia. Tra le sue ultime performance, quella del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021)premiato comeper Ma Rainey's Black Bottom ai, la vedova ringrazia in lacrime.conquista un premio postumo aicomein un film drammatico per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom. A ringraziare al suo posto la, che ha pronunciato unstruggente.è scomparso il 18 agosto 2020 a soli 43 anni a seguito di una lunga malattia. Tra le sue ultime performance, quella del ...

