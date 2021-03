Giulia Salemi, il look a “Live – Non è la D’Urso” è super (lusso)! Il prezzo del completo (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia Salemi, che è fuori dal GF Vip già da qualche giorno, è stata ospite di Live Non è la D’Urso. La bella influencer italo persiana che nella Casa ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli a cui ha riservato parole dolcissime, è stata messa di fronte a 5 agguerrite sfere e ha perfino negato un confronto al suo ex fidanzato Abraham Garcia, che non sembra averla presa benissimo. Abraham, come si ricorderà, aveva dichiarato di essere ancora interessato a lei benché la loro relazione fosse finita anni fa ma Giulia, però, dopo essersi scontrata duramente con Caterina Collovati nel momento delle sfere, ha preferito evitare il confronto in studio per non danneggiare o deludere il fidanzato Pierpaolo Pretelli che è ancora nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto) “Non ho assolutamente paura di vederlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021), che è fuori dal GF Vip già da qualche giorno, è stata ospite diNon è la. La bella influencer italo persiana che nella Casa ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli a cui ha riservato parole dolcissime, è stata messa di fronte a 5 agguerrite sfere e ha perfino negato un confronto al suo ex fidanzato Abraham Garcia, che non sembra averla presa benissimo. Abraham, come si ricorderà, aveva dichiarato di essere ancora interessato a lei benché la loro relazione fosse finita anni fa ma, però, dopo essersi scontrata duramente con Caterina Collovati nel momento delle sfere, ha preferito evitare il confronto in studio per non danneggiare o deludere il fidanzato Pierpaolo Pretelli che è ancora nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto) “Non ho assolutamente paura di vederlo ...

infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi e la suite prenotata per il post puntata: la sorpresa a Pierpaolo - scemochileggeah : RT @vincycernic95: Giulia Salemi Entrata per fare un percorso da solista e invece ha scelto una ship per mancanza di blocchi. Più che raga… - greenblueinside : Giulia Salemi si rifiuta di fare teatrini , poi c’è Eligreg..#Prelemi #gfvip - TeamElia3 : RT @uber_bingo: Raga ma posterete tutto su twitter, vero??? (Intendo le storie degli ex concorrenti) PERCHÉ IO NON CE LA FACCIO A SEGUIRE… - chiaraxhazza : @R1VERXR0AD anna qualcosa ??? emily qualcosa ??? giulia salemi o come si chiama??? -