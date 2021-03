Gf Vip, dopo la notte di passione tra Rosalina e Zenga, ecco cosa è successo con Giuliano (Di lunedì 1 marzo 2021) Rosalinda conferma di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Dayane Mello che l’ha nominata pochi minuti dopo avere confessato i suoi sentimenti per lei: “Il rapporto con Dayane è stato particolare, mai avuto uno tanto stretto con una donna prima. Lei è una donna carnale, mentre io sono distaccata. È stata un’amicizia forte perché nella Casa hai bisogno di legami forti e l’ho trovato in Dayane. Ma non è amore. Spesso capivamo che dallo studio c’erano domande ambigue”. E sui motivi che l’hanno spinta a non credere a Dayane confida: Io parlavo di amore e lei mi rispondeva che si trattava di amicizia quindi non ho capito questa sua ultima dichiarazione. Non c’è mai stato nient’altro, ci chiamavamo sorelle. C’è stato un momento in cui mi sono chiesta perché provassi un affetto così grande per una ragazza. Dayane mi ha aperto la mente ma poi si è chiarito ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 1 marzo 2021) Rosalinda conferma di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Dayane Mello che l’ha nominata pochi minutiavere confessato i suoi sentimenti per lei: “Il rapporto con Dayane è stato particolare, mai avuto uno tanto stretto con una donna prima. Lei è una donna carnale, mentre io sono distaccata. È stata un’amicizia forte perché nella Casa hai bisogno di legami forti e l’ho trovato in Dayane. Ma non è amore. Spesso capivamo che dallo studio c’erano domande ambigue”. E sui motivi che l’hanno spinta a non credere a Dayane confida: Io parlavo di amore e lei mi rispondeva che si trattava di amicizia quindi non ho capito questa sua ultima dichiarazione. Non c’è mai stato nient’altro, ci chiamavamo sorelle. C’è stato un momento in cui mi sono chiesta perché provassi un affetto così grande per una ragazza. Dayane mi ha aperto la mente ma poi si è chiarito ...

