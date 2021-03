Fine Foods | informativa sullo share buy-back

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 30 aprile 2020 e avviato il 15 maggio 2020 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile,& Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 febbraio 2021, complessive 6.427 azioni proprie pari allo 0,0273% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 10,8015 euro, per un controvalore complessivo pari a 69.421 euro. A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 26 febbraio, la Società detiene 870.721 azioni proprie, pari al 3,6939% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per& Pharmaceuticals che porta a casa un timido +0,93%.

Stampa 3D vegetale: nasce a Vienna la prima stampa 3D del salmone affumicato che Revo Foods presenterà durante una degustazione ...