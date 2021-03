«È un’era di pandemie, dopo il Covid non sarà finita»: la profezia della Von der Leyen (Di lunedì 1 marzo 2021) Bruxelles, 1° mar – La gestione della pandemia, com’è noto, è stata uno dei più grandi fallimenti dell’Unione europea. Tra mancanza di strategia e lentezze burocratiche, il leviatano di Bruxelles non ne ha azzeccata una: risposta economica tardiva, confusione sui vaccini (con Stati membri che hanno deciso di fare da sé, invece di aspettare le lungaggini della Commissione Ue) e tanto altro. E così, mentre altre nazioni hanno riaperto e sono in ripresa economica, in Europa si continua a brancolare nel buio, tra continui rilanci del Recovery Plan e arrivo a singhiozzo delle dosi vaccinali. E ora ci si mette pure Ursula von der Leyen a gettare benzina sul fuoco, tratteggiando un futuro a tinte assai fosche anche per il periodo post-Covid. Così la von der Leyen vede l’Europa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Bruxelles, 1° mar – La gestionepandemia, com’è noto, è stata uno dei più grandi fallimenti dell’Unione europea. Tra mancanza di strategia e lentezze burocratiche, il leviatano di Bruxelles non ne ha azzeccata una: risposta economica tardiva, confusione sui vaccini (con Stati membri che hanno deciso di fare da sé, invece di aspettare le lungagginiCommissione Ue) e tanto altro. E così, mentre altre nazioni hanno riaperto e sono in ripresa economica, in Europa si continua a brancolare nel buio, tra continui rilanci del Recovery Plan e arrivo a singhiozzo delle dosi vaccinali. E ora ci si mette pure Ursula von dera gettare benzina sul fuoco, tratteggiando un futuro a tinte assai fosche anche per il periodo post-. Così la von dervede l’Europa ...

