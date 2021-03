Diablo II Resurrected per PS5 sfrutterà feedback aptico e trigger adattivi di DualSense (Di lunedì 1 marzo 2021) Blizzard ha rivelato che il prossimo Diablo II Resurrected utilizzerà in qualche modo le caratteristiche uniche del DualSense di PlayStation 5, anche se in questo momento il team sta ancora cercando di capire come fare. Parlando durante una conferenza alla BlizzCon 2021, Robert Gallerani e Maxine Virtue di Blizzard hanno confermato che il supporto per PS5 DualSense è sicuramente in cantiere, citando il feedback aptico come una delle funzionalità supportate. Inoltre, la coppia ha anche rivelato come Diablo 2 Resurrected è stato ottimizzato per adattarsi ai controller di gioco. "Stiamo ancora lavorando su come vogliamo utilizzare il DualSense, ma il feedback aptico sul controller è una cosa davvero ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021) Blizzard ha rivelato che il prossimoIIutilizzerà in qualche modo le caratteristiche uniche deldi PlayStation 5, anche se in questo momento il team sta ancora cercando di capire come fare. Parlando durante una conferenza alla BlizzCon 2021, Robert Gallerani e Maxine Virtue di Blizzard hanno confermato che il supporto per PS5è sicuramente in cantiere, citando ilcome una delle funzionalità supportate. Inoltre, la coppia ha anche rivelato comeè stato ottimizzato per adattarsi ai controller di gioco. "Stiamo ancora lavorando su come vogliamo utilizzare il, ma ilsul controller è una cosa davvero ...

