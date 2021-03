Covid | Speranza | “Curva dei contagi risale in maniera significativa in tutte le regioni Le prossime settimane non saranno facili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Penso che lenon sianoper la gestione dell’emergenza. La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che lenon sono”. E’ il monito lanciato dal ministro della Salute, Roberto, intervenuto in apertura alla presentazione dei dati del Programma nazionale Esiti 2020, sviluppato ...