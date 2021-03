Covid, Speranza: “Curva contagi risale in modo significativo in tutte le regioni” (Di lunedì 1 marzo 2021) Speranza: “Curva contagi risale” “La Curva dei contagi risale. Penso che le prossime settimane non siano facili per la gestione dell’emergenza Covid – ha affermato – La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che le prossime settimane non sono facili”, è il monito lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021): “” “Ladei. Penso che le prossime settimane non siano facili per la gestione dell’emergenza– ha affermato – La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che le prossime settimane non sono facili”, è il monito lanciato dal ministro della Salute, Roberto, ...

