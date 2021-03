Car of the Year - Tutte le vincitrici dell'Auto dell'Anno dal 1964 a oggi - FOTO GALLERY (Di lunedì 1 marzo 2021) Per il mondo delle quattro ruote, quello dell'Auto dell'Anno è il riconoscimento più ambito in Europa, con una lunga serie di vetture premiate che, dal 1964 al 2020, abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini. Ora è tutto pronto per conoscere la vincitrice dell'edizione 2021, il cui nome, nonostante la cancellazione del Salone di Ginevra, sarà comunque rivelato nella città elvetica, in un evento a porte chiuse che potrete seguire in diretta su Quattroruote TV e sulla nostra pagina Facebook. Le finaliste. Come vi abbiamo già annunciato, le sette finaliste impegnate a contendersi il titolo di Auto dell'Anno sono la Citroën C4, la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 marzo 2021) Per il mondoe quattro ruote, quelloè il riconoscimento più ambito in Europa, con una lunga serie di vetture premiate che, dalal 2020, abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini. Ora è tutto pronto per conoscere la vincitrice'edizione 2021, il cui nome, nonostante la cancellazione del Salone di Ginevra, sarà comunque rivelato nella città elvetica, in un evento a porte chiuse che potrete seguire in diretta su Quattroruote TV e sulla nostra pagina Facebook. Le finaliste. Come vi abbiamo già annunciato, le sette finaliste impegnate a contendersi il titolo disono la Citroën C4, la ...

byakuyasbmi : BYE HE'S PISSING IN THE CAR SHAJSJDJD - cin_car : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… - DianaMSharpton : RT @paoloigna1: Il maggior mercato per le vetture elettriche è la vecchia Europa #EV How Europe Became the World’s Biggest EV Market https:… - paoloigna1 : Il maggior mercato per le vetture elettriche è la vecchia Europa #EV How Europe Became the World’s Biggest EV Market - tyunbestboi : no car the garden hsjsbs -