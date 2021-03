Barcellona, bufera “Barçagate”: la risposta del club (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Barcellona ha dato la propria risposta in merito alla questione “Barçagate” e all’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu Il Barcellona ha rilasciato una dichiarazione in merito alle perquisizioni avvenute stamattina a seguito dell’indagine del Mossos d’Esquadra sul caso “Barçagate“. Le indagini della polizia della Catalogna hanno portato anche all’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu e del suo ex consigliere Jaume Masferrer. Inoltre sono stati tratti in arresto l’amministratore delegato del club, Òscar Grau e del capo dei servizi legali Román Gómez Ponti. Il Barcellona ha offerto “la sua piena collaborazione alle autorità giudiziarie e di polizia per chiarire i fatti oggetto di indagine” ed ha espresso il suo “massimo rispetto per il ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilha dato la propriain merito alla questione “” e all’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu Ilha rilasciato una dichiarazione in merito alle perquisizioni avvenute stamattina a seguito dell’indagine del Mossos d’Esquadra sul caso ““. Le indagini della polizia della Catalogna hanno portato anche all’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu e del suo ex consigliere Jaume Masferrer. Inoltre sono stati tratti in arresto l’amministratore delegato del, Òscar Grau e del capo dei servizi legali Román Gómez Ponti. Ilha offerto “la sua piena collaborazione alle autorità giudiziarie e di polizia per chiarire i fatti oggetto di indagine” ed ha espresso il suo “massimo rispetto per il ...

