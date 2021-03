ATP Buenos Aires 2021, un falloso Marco Cecchinato cede subito il passo a Laslo Djere (Di lunedì 1 marzo 2021) Si chiude subito l’avventura di Marco Cecchinato all’ATP Buenos Aires 2021. Il tennista azzurro incassa una sconfitta contro Laslo Djere in tre set; un 6-7 6-2 6-3 in due ore e diciassette minuti che evidenzia di un siciliano parecchio falloso. Cecchinato difetta proprio al servizio: solo il 54% delle prime di servizio, con 40 punti persi quando il gioco partiva dalla sua metà campo e 3 doppi falli lo condannano ad una prematura uscita nel torneo che vinse due anni fa contro Diego Schwartzman e ad un nuovo ko contro il serbo, che trionfò in finale dell’ATP Sardegna 2020. La prima frazione vede il siciliano in costante difficoltà con la prima di servizio. Gli scambi mettono sul piatto la capacità di entrambi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Si chiudel’avventura diall’ATP. Il tennista azzurro incassa una sconfitta controin tre set; un 6-7 6-2 6-3 in due ore e diciassette minuti che evidenzia di un siciliano parecchiodifetta proprio al servizio: solo il 54% delle prime di servizio, con 40 punti persi quando il gioco partiva dalla sua metà campo e 3 doppi falli lo condannano ad una prematura uscita nel torneo che vinse due anni fa contro Diego Schwartzman e ad un nuovo ko contro il serbo, che trionfò in finale dell’ATP Sardegna 2020. La prima frazione vede il siciliano in costante difficoltà con la prima di servizio. Gli scambi mettono sul piatto la capacità di entrambi di ...

