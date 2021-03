Appuntamenti e scadenze | settimana dell’1 marzo 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Martedì 23/02/: Milano Fashion Week– Ladella moda di Milano quest’anno è prevalentemente in modalità digitale con le grandi Maison che mostrano le loro collezioni attraverso piattaforme dedicate. Protagoniste dell’evento, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni donna autunno/inverno-2022 (fino a lunedì 01/03/) Venerdì 26/02/: Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/) Lunedì 01/03/: Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti Istat – Pil e indebitamento AP – anno 2020 15th European nuclear energy ...

mr_andxx : Appuntamenti e scadenze del 26 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze del 26 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze del 25 febbraio 2021 - bizcommunityit : Appuntamenti e scadenze del 25 febbraio 2021 #scadenzefiscali - MilanoStremitz1 : Appuntamenti e scadenze del 24 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze

QuiFinanza

... Bilancio Softec - CDA: Bilancio Zoom Video Communications - Risultati di periodoFiscali :... Martedì 02/03/2021: CNEL - Evento istituzionale - Riunione Comitato del CNEL per l'...Tanti glida non dimenticare nel mese in corso: dalla dichiarazione Iva alla scadenza delle rate della pace fiscale. E c'è anche la certificazione unica. Eccoli tutti nel dettaglioLe amministrative di primavera potrebbero slittare per Covid Il sindaco: «L’ obiettivo resta capire le esigenze dei cittadini» ...Rottamazione ter e "saldo e stralcio": arriva la proroga. Ad annunciarla il Mef che conferma il "congelamento" delle rate per il 2020 e la prima del 2021.