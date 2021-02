"Va cessata l'attività di ogni squadra". Suning chiude con il calcio in Cina e l'Inter trema: il comunicato (Di domenica 28 febbraio 2021) Un terremoto per l'Inter? Una nota stampa piovuta nel corso della notte italiana è sufficiente per dire addio al calcio in Cina. A chi? Presto detto, a Suning, che così fa tremare anche l'Inter e il progetto nerazzurro (su cui già da tempo, si pensi anche al caso-stipendi, da tempo si annidano nuvoloni molto cupi(. Infatti, il Jiangsu, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagione, non sarà gestito più dal gruppo guidato da Zhang Jindong. "A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell'attività: da ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà. L'attività di ogni squadra verrà cessata e, allo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Un terremoto per l'? Una nota stampa piovuta nel corso della notte italiana è sufficiente per dire addio alin. A chi? Presto detto, a, che così fare anche l'e il progetto nerazzurro (su cui già da tempo, si pensi anche al caso-stipendi, da tempo si annidano nuvoloni molto cupi(. Infatti, il Jiangsu, che aveva vinto il titolo nella scorsa stagione, non sarà gestito più dal gruppo guidato da Zhang Jindong. "A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell': da ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà. L'diverràe, allo ...

