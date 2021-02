Milano, ingressi contingentati sui Navigli e transenne sulla Darsena dopo la folla di sabato sera (Di domenica 28 febbraio 2021) ingressi contingentati e ‘senso unico’ in Darsena a Milano. È questa la prima conseguenza della folla di giovani che si è ritrovata ieri sera nell’ultimo sabato in zona gialla. Sono state montate transenne e chiusi gli accessi laterali. In Darsena si entra quindi da piazza 24 maggio e si esce da piazzale Cantone. Si stanno nel frattempo analizzando le immagini di sabato sera per identificare i partecipanti, che saranno sanzionati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)e ‘senso unico’ in. È questa la prima conseguenza delladi giovani che si è ritrovata ierinell’ultimoin zona gialla. Sono state montatee chiusi gli accessi laterali. Insi entra quindi da piazza 24 maggio e si esce da piazzale Cantone. Si stanno nel frattempo analizzando le immagini diper identificare i partecipanti, che saranno sanzionati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Non si placa la calca nei centri, parchi e spiagge complice il bel tempo del weekend, l'ultimo in giallo per divers… - duca86 : Torno a #Milano, vado a correre e vedo gli ingressi ai Navigli e alla Darsena chiusi e presidiati da Polizia ed Esercito. Bene così. - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Dopo il maxiassembramento di sabato sera in Darsena a #Milano, nella zona scattano gli ingressi contingentati e il senso… - infoitinterno : Milano, ingressi contingentati ai Navigli e transenne in Darsena - Maverok1 : Transenne e ingressi contingentati in Darsena a Milano. Sala è sempre un passo avanti. Il giorno dopo, però. -