LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne in DIRETTA | sei fuggitivi | il gruppo si avvicina

(Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Stanno affrontando i muri i corridori: ora il Mont Saint-Laurent. 14.24 Il margine dei sei al comando sta scendendo sotto i 6? rispetto al plotone principale. 14.21 110 chilometri all’arrivo. 14.17 C’è stata una caduta nella zona di rifornimento fisso. 14.11 6’05” il vantaggio degli attaccanti. 14.07 Ancora immagini dalla corsa: #KBK21 The breakaway with @DeWinterLudwig has now an advantage of 6min @cyclingmedia ag #iwg pic.twitter.com/0zptPX6RAf — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) February 28, 2021 14.03 Arriva in vetta ala dar manforte alla UAE Emirates anche la Deceuninck-QuickStep. 13.59 Ora 130 chilometri all’arrivo. 13.54 A guidare l’inseguimento sempre la UAE Emirates. 13.51 Ricordiamo che all’attacco ci sono sempre: Bodnar (Bora-Hansgrohe) Gamper ...