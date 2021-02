L'Inter non si ferma più: travolge il Genoa, suona la quinta e manda la Juve a - 10 (Di lunedì 1 marzo 2021) Prova di maturità dell'Inter, che non abbassa la guardia dopo le vittorie pesanti contro Lazio e Milan, batte un Genoa con la testa al derby grazie a Lukaku, Darmian e Sanchez. La squadra di Conte ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 marzo 2021) Prova di maturità dell', che non abbassa la guardia dopo le vittorie pesanti contro Lazio e Milan, batte uncon la testa al derby grazie a Lukaku, Darmian e Sanchez. La squadra di Conte ...

