Inter | Darmian | «Sulla strada giusta per arrivare fino in fondo»

(Di domenica 28 febbraio 2021) Matteoè andato in gol nel 3-0 con il quale l’ha battuto il Genoa: ecco le sue dichiarazionicorsa Scudetto Matteoparla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Genoa. «Sapevamo quanto potesse importante questa sfida, dovevamo confermarci contro una squadra in salute che sta facendo benissimo. Ma dal primo minuto abbiamo dimostrato cosa volevamo. Abbiamo fatto una grande partita. Secondo me tutti ci sentiamo importanti e quando scendiamo in campo lo dimostriamo. Sappiamo che se vogliamoinc’è bisogno di tutti, lo stiamo dimostrando e ora dobbiamo continuare così perché siamo». Leggi su Calcionews24.com

Matteoè andato in gol nel 3 - 0 con il quale l'ha battuto il Genoa: ecco le sue dichiarazioni sulla corsa ...L 'non ha mai sofferto con il Genoa : 'Abbiamo giocato contro il Genoa che era in un ottimo ... Come ad esempioche ogni volta che è chiamato in causa risponde sempre alla grande, o ...INTER (3-5-2) Handanovic 6 Praticamente inoperoso ... cross invitanti a cercare Lukaku e movimenti corretti. Ottima intesa con Eriksen. Darmian 7 Trova il gol del 2-0 con una rasoiata di destro su ...MILANO (ITALPRESS) – Il lampo di Lukaku, il diagonale di Darmian e il colpo di testa di Sanchez mettono ko il Genoa, regalando all’Inter il quinto successo consecutivo in campionato e permettendo così ...