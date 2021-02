Conte: 'Siamo stati bravi. Inter più matura, ma teniamo le antenne alzate' (Di domenica 28 febbraio 2021) E, adesso, i tifosi Interisti sono pronti a mettersi davanti alla tv per guardare Roma - Milan e per tifare, manco a dirlo, per i giallorossi. L'Inter può andare in fuga, a +7 sul Milan, +9 sulla Roma,... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) E, adesso, i tifosiisti sono pronti a mettersi davanti alla tv per guardare Roma - Milan e per tifare, manco a dirlo, per i giallorossi. L'può andare in fuga, a +7 sul Milan, +9 sulla Roma,...

matteosalvinimi : #Salvini: Sovranità vaccinale: in molti ci chiedono perché non sia stato pensato nei mesi passati. Lo si chieda a C… - fattoquotidiano : Di Maio: “Sarei molto felice di un passo avanti di Conte nel M5s. Ora siamo una forza moderata e liberale all’inter… - repubblica : M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale”: Il ministro degli Esteri: “Molti pensavano… - fanpage : Tutta la soddisfazione di Antonio Conte dopo #InterGenoa - sportli26181512 : Conte: 'Questa #Inter se la giocherebbe anche in Champions': Soddisfazione ma anche un pizzico di rimpianto per il… -