Che Tempo Che Fa non va in onda: ecco perché (Di domenica 28 febbraio 2021) Questa sera, domenica 28 febbraio, il programma di Rai Tre Che Tempo Che Fa non andrà in onda. ecco perché Fabio Fazio non sarà in video. Che Tempo Che Fa non andrà in onda Domenica 28 febbraio, il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa , su Rai Tre, subirà uno stop. Il talk, condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, non andrà in onda. Il motivo della sospensione Temporanea, lo ha annunciato, nel corso della scorsa puntata, lo stesso Fazio. Ha infatti spiegato il conduttore: "Noi non ci vediamo la settimana prossima. Incidenti del nostro mestiere: purtroppo mi devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena ...

Ultime Notizie dalla rete : Che Tempo Draghi, guarda al Quirinale, pensa al Recovery, lascia campo ai partiti, Salvini imperversa, ci si aspettava di più E Draghi in tutto questo? Si è capito benissimo, e credo ne abbia preso atto anche lui, che ha un compito a tempo, in attesa di trasferirsi al Colle. Deve portare a casa i soldi del Recovery fund e ...

Sei Nazioni, troppa Irlanda Italia al 30esimo ko di fila Nel secondo tempo Stander, 43', Connors, 65' e Earls, 81' fissano il punteggio in favore dell'... Una battuta d'arresto pesante per la Nazionale azzurra, che tornerà in campo il 13 marzo per ospitare il ...

Primavera e freddo: che tempo farà da lunedì 1° marzo Adnkronos I ritardi della politica e le urgenze del lavoro ... di una clase politica che, fino ad oggi, ha abusato in tutti i modi della pazienza e della resilienza, come va di moda dire adesso, di tutti noi, riuscendo solo ad alimentare rabbia, scontento e c ...

Quando l’orologio è fuori sincronia Due nuove torri al porto, da sette piani l’una, c’entrano qualcosa con la pesca? Cioè, appartamenti, balconi e attici anche se a forma di Costa Diadema sono assimilabili ai motopescherecci? Messa così ...

