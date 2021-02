A Lesbo una donna afgana si dà fuoco. E adesso dovrà affrontare un processo per incendio doloso (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarebbe dovuta partire per la Germania in compagnia di altri rifugiati ma quando la sua richiesta di asilo è stata respinta ha ceduto alla disperazione, dandosi fuoco. adesso la donna, 26 anni di origini afgane, madre di tre figli e incinta di otto mesi, è accusata di incendio doloso e danneggiamento di proprietà pubblica. Così, la sua permanenza nel campo di Kara Tepe, sull’isola greca di Lesbo, si è allungata ulteriormente. La donna, arrivata sull’isola nel 2019, adesso dovrà affrontare il processo senza la possibilità di raggiungere la Germania, nonostante la sua richiesta d’asilo sia già stata approvata. Come ha raccontato il suo avvocato al Guardian, la donna è stata ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarebbe dovuta partire per la Germania in compagnia di altri rifugiati ma quando la sua richiesta di asilo è stata respinta ha ceduto alla disperazione, dandosila, 26 anni di origini afgane, madre di tre figli e incinta di otto mesi, è accusata die danneggiamento di proprietà pubblica. Così, la sua permanenza nel campo di Kara Tepe, sull’isola greca di, si è allungata ulteriormente. La, arrivata sull’isola nel 2019,ilsenza la possibilità di raggiungere la Germania, nonostante la sua richiesta d’asilo sia già stata approvata. Come ha raccontato il suo avvocato al Guardian, laè stata ...

