Vaccini Covid, Pregliasco a iNews24: "Fare una sola dose potrebbe essere efficace"

"La scelta di fare una sola dose di vaccino è legata all'emergenza, ma non per questo non sarà efficace", ritiene Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts lombardo, in merito alla possibilità di seguire il modello Israele e Regno Unito. "Si proteggerebbero più persone e poi dopo si penserà alla seconda dose".

