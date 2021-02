Torino, caos covid: a rischio altre due partite (Di sabato 27 febbraio 2021) Sempre più complicata la situazione che vive il Torino, divenuto un focolaio di coronavirus. A rischio stop diversi match di campionato, dopo il rinvio della sfida col Sassuolo. Tra otto calciatori e due membri dello staff, nel Torino si contano dieci positivi al coronavirus e, dall’analisi di alcuni tamponi, si è rilevato anche la presenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 febbraio 2021) Sempre più complicata la situazione che vive il, divenuto un focolaio di coronavirus. Astop diversi match di campionato, dopo il rinvio della sfida col Sassuolo. Tra otto calciatori e due membri dello staff, nelsi contano dieci positivi al coronavirus e, dall’analisi di alcuni tamponi, si è rilevato anche la presenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

