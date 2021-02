Teo Teocoli: "Io, dal profondo Sud a Milano. Offese e sfottò non mi colpivano" (Di sabato 27 febbraio 2021) "Ricordo i cartelli 'non si affitta ai meridionali'. A suola mi finsi lombardo, mi sgamarono subito" Leggi su quotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) "Ricordo i cartelli 'non si affitta ai meridionali'. A suola mi finsi lombardo, mi sgamarono subito"

Ewavolpones84 : RT @quifranciacorta: Buon Compleanno! Teo Teocoli Paolo Mieli Pierre Auguste Renoir Aldo Busi Carlo Goldoni Benedetto Croce #25febbraio #… - grappacicciotta : E se il pappagallo fosse Teo Teocoli? #IlCantanteMascherato - _LoZio : RT @_LoZio: Nuova #SanremoStory. Il 50° Festival si svolse dal 21 al 26 febbraio 2000 all'Ariston, organizzato dalla RAI e con Mario Maffuc… - _LoZio : RT @_LoZio: Nuova #SanremoStory. Il 49° Festival si tenne dal 23 al 27 febbraio 1999 con la direzione artistica di Mario Maffucci. Presenta… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: - 'Per Ronaldo non ha nessuna invidia?' - 'No, di Ronaldo mi piace la sua fidanzata, Pasqualina. È come la torta.' Facc… -