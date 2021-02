Mad Max: la colonna sonora del prequel su Furiosa sarà composta da Junkie XL (Di sabato 27 febbraio 2021) Junkie XL si occuperà della realizzazione della colonna sonora del prequel di Mad Max: Fury Road incentrato sul personaggio della giovane Furiosa Anche Junkie XL tornerà a occuparsi della colonna sonora del nuovo episodio ambientato nel mondo di Mad Max. Il musicista, infatti, realizzerà la colonna sonora del film prequel incentrato sul personaggio della giovane Furiosa, interpretata da Anya Taylor-Joy. A proposito della sua partecipazione alla creazione del nuovo film diretto da George Miller e incentrato sul mondo di Mad Max: Fury Road e in occasione di una diretta di TheFilmJunkee su YuoTube, Junkie XL ha dichiarato: "Stiamo arrivando. George e io stiamo lavorando ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021)XL si occuperà della realizzazione delladeldi Mad Max: Fury Road incentrato sul personaggio della giovaneAncheXL tornerà a occuparsi delladel nuovo episodio ambientato nel mondo di Mad Max. Il musicista, infatti, realizzerà ladel filmincentrato sul personaggio della giovane, interpretata da Anya Taylor-Joy. A proposito della sua partecipazione alla creazione del nuovo film diretto da George Miller e incentrato sul mondo di Mad Max: Fury Road e in occasione di una diretta di TheFilmJunkee su YuoTube,XL ha dichiarato: "Stiamo arrivando. George e io stiamo lavorando ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mad Max: la colonna sonora del prequel su Furiosa sarà composta da Junkie XL - MURATMIHCIOGLU : RT @NerdPool_IT: In arrivo lo spin-off di Mad Max: Fury Road, il film sarà incentrato su Furiosa interpretata da Anya Taylor-Joy. https://t… - GianlucaOdinson : Mad Max: Furiosa, clamorosa conferma per il prequel di Anya Taylor-Joy: i fan impazziranno - NerdPool_IT : In arrivo lo spin-off di Mad Max: Fury Road, il film sarà incentrato su Furiosa interpretata da Anya Taylor-Joy. - Perplexius : Acquaria e Mad Max se passam no mesmo universo -