«Live – Non è la d’Urso» chiude in anticipo, ma a settembre riparte (Di sabato 27 febbraio 2021) Le indiscrezioni sono state, infine, confermate. Live – Non è la d’Urso, i cui ascolti nella prima serata di Canale 5 sembrano aver deluso le aspettative Mediaset, chiuderà con due mesi di anticipo. A ufficializzare quanto riportato da Dagospia è stato il Biscione, che venerdì sera ha diffuso un breve comunicato stampa. Live – Non è la d’Urso concluderà la propria corsa televisiva il 28 marzo, per ricominciare, però, a settembre. Mediaset ha specificato come non vi sia, al momento, alcuna intenzione di cancellare lo show serale della d’Urso, che su Instagram ha poi gongolato. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) Le indiscrezioni sono state, infine, confermate. Live – Non è la d’Urso, i cui ascolti nella prima serata di Canale 5 sembrano aver deluso le aspettative Mediaset, chiuderà con due mesi di anticipo. A ufficializzare quanto riportato da Dagospia è stato il Biscione, che venerdì sera ha diffuso un breve comunicato stampa. Live – Non è la d’Urso concluderà la propria corsa televisiva il 28 marzo, per ricominciare, però, a settembre. Mediaset ha specificato come non vi sia, al momento, alcuna intenzione di cancellare lo show serale della d’Urso, che su Instagram ha poi gongolato.

Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - fanpage : #Livenonèladurso chiude: arriva la conferma di Mediaset - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - light1ngfires : in realtà non volevo commentarla qua e l’ho iniziata ieri sera quindi vi ricopio qualche perla che ho ieri scritto… - EliasFleischer : @supportosamsung il 12 febbraio ho partecipato alla promo cashback registrando il mio Galaxy S21+. A oggi non ho ri… -